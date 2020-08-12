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Власти Минска подсчитали экономический ущерб от беспорядков

Среди повреждённых городских объектов названы остановки транспорта, светофоры, дорожные знаки, плиточное покрытие, более сотни контейнеров.

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Фото © ТАСС / EPA / YAUHEN YERCHAK

Власти Минска подсчитали предварительную сумму ущерба городу от массовых беспорядков и акций протеста — 500 тысяч белорусских рублей (около 14 миллионов российских рублей). Такие данные озвучил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь.

Ущерб от беспорядков в Минске, по предварительным данным, превышает Br500 тысяч, — приводит слова чиновника "БелТА".

Побоище в Малиновке. Жители минского микрорайона сняли на видео жестокое задержание протестующих

Силовики стреляли по окнам домов, если видели, что жильцы снимают происходящее на камеры.

Как сообщал Лайф, сторонники белорусской оппозиции не признали итоги выборов нового президента, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В некоторых городах республики прошли акции протеста, сопровождавшиеся массовыми беспорядками и столкновениями с милицией. По данным МВД Белоруссии, за три дня были задержаны более шести тысяч человек, счёт пострадавших как среди протестующих, так и силовиков идёт на сотни.

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