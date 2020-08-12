Побоище в Малиновке. Жители минского микрорайона сняли на видео жестокое задержание протестующих

В спальном районе белорусской столицы Малиновке минувшей ночью сотрудники ОМОНа жёстко задерживали находившихся на улице граждан. На кадрах, снятых местными жителями, видно, как силовики избивают дубинками даже уже лежавших на земле мужчин, руки которых скованы наручниками или пластиковыми жгутами. Притом в какой-то момент люди в форме входят в раж и их приходится останавливать одному из коллег.

Утром жители микрорайона также обнаружили страшные последствия ночной бойни. Дверь и крыльцо одного из подъездов оказались забрызганы кровью. Протестующие пытались скрыться от силовиков в подъездах ближайших домов. Но многие из них оказались закрыты. Людей задерживали и избивали прямо у входа в дома.

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Досталось и тем, кто даже не выходил на улицы. В некоторых случаях правоохранители открывали огонь по окнам, когда видели в них людей с камерами. Стрельба велась резиновыми пулями, но этого хватало, чтобы пробить стёкла. Количество пострадавших при задержаниях в Малиновке пока не известно.