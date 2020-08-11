Более двух тысяч человек задержаны в Белоруссии за минувшие сутки

В ходе массовых беспорядков в городах Белоруссии за прошедшие сутки задержано более двух тысяч человек. Такие данные привело МВД республики. Силовики отметили, что протестующие не только активно препятствовали дорожному движению, создавая баррикады, но и нападали на правоохранителей, бросали в них дымовые шашки и даже бутылки с зажигательной смесью. В результате среди стражей правопорядка есть пострадавшие.

— В результате противоправных действий пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы, — сообщили в ведомстве.

В МВД признали, что в Минске и Новополоцке сотрудники милиции и военнослужащие были вынуждены активно применять спецсредства.