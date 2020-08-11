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Более двух тысяч человек задержаны в Белоруссии за минувшие сутки

По данным МВД, в ходе столкновений с протестующими пострадал 21 сотрудник ведомства и один военный.

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Фото © ТАСС / EPA / YAUHEN YERCHAK

В ходе массовых беспорядков в городах Белоруссии за прошедшие сутки задержано более двух тысяч человек. Такие данные привело МВД республики. Силовики отметили, что протестующие не только активно препятствовали дорожному движению, создавая баррикады, но и нападали на правоохранителей, бросали в них дымовые шашки и даже бутылки с зажигательной смесью. В результате среди стражей правопорядка есть пострадавшие.

В результате противоправных действий пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы, — сообщили в ведомстве.

В МВД признали, что в Минске и Новополоцке сотрудники милиции и военнослужащие были вынуждены активно применять спецсредства.

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Кадры, возможно, являются постановкой: на них главная соперница Лукашенко читает текст по листочку и выглядит подавленной.

Как сообщал Лайф, сторонники белорусской оппозиции не признали итоги выборов нового президента, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В некоторых городах республики прошли акции протеста, сопровождавшиеся массовыми беспорядками и столкновениями с милицией. В первый день протестов было задержано около трёх тысяч человек.

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