Более двух тысяч человек задержаны в Белоруссии за минувшие сутки

В ходе массовых беспорядков в городах Белоруссии за прошедшие сутки задержано более двух тысяч человек. Такие данные привело МВД республики. Силовики отметили, что протестующие не только активно препятствовали дорожному движению, создавая баррикады, но и нападали на правоохранителей, бросали в них дымовые шашки и даже бутылки с зажигательной смесью. В результате среди стражей правопорядка есть пострадавшие.
— В результате противоправных действий пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы, — сообщили в ведомстве.
В МВД признали, что в Минске и Новополоцке сотрудники милиции и военнослужащие были вынуждены активно применять спецсредства.
"Я призываю вас к благоразумию". В Сети появилось видео, на котором Тихановская просит митингующих разойтисьКадры, возможно, являются постановкой: на них главная соперница Лукашенко читает текст по листочку и выглядит подавленной.
Как сообщал Лайф, сторонники белорусской оппозиции не признали итоги выборов нового президента, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В некоторых городах республики прошли акции протеста, сопровождавшиеся массовыми беспорядками и столкновениями с милицией. В первый день протестов было задержано около трёх тысяч человек.