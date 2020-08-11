Повсюду дым, водители задыхаются. Минчане показали, как выглядит пробка во время беспорядков

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Участники массовых беспорядков в Белоруссии минувшей ночью возводили на дорогах баррикады, жгли шины и бросали коктейли Молотова в силовиков. Те отвечали светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. В Минске автовладельцы вынуждены были отстаивать длинные пробки в жутких условиях. В распоряжении Лайфа оказалось видео, которое сняла одна из горожанок.
На кадрах видно, что пробки во время протестов стали просто невыносимы: дым заполняет еле ползущие по дороге автомобили, водители и пассажиры просто начинают задыхаться. Девушке на видео нужно попить воды, но для этого нужно выйти из машины и достать бутылку из багажника. Поэтому она отказывается от этой идеи. Спасаться от дыма пассажирки машины решают с помощью масок.
Первая жертва, взрывы и баррикады. Как прошла вторая ночь протестов в Белоруссии — видеоБеспорядки начались с вечера и завершились лишь около 03:00.
Напомним, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко стал абсолютным лидером голосования, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская получила около 10%. Но сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.