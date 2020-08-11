Повсюду дым, водители задыхаются. Минчане показали, как выглядит пробка во время беспорядков

Видео © LIFE

Участники массовых беспорядков в Белоруссии минувшей ночью возводили на дорогах баррикады, жгли шины и бросали коктейли Молотова в силовиков. Те отвечали светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. В Минске автовладельцы вынуждены были отстаивать длинные пробки в жутких условиях. В распоряжении Лайфа оказалось видео, которое сняла одна из горожанок.

На кадрах видно, что пробки во время протестов стали просто невыносимы: дым заполняет еле ползущие по дороге автомобили, водители и пассажиры просто начинают задыхаться. Девушке на видео нужно попить воды, но для этого нужно выйти из машины и достать бутылку из багажника. Поэтому она отказывается от этой идеи. Спасаться от дыма пассажирки машины решают с помощью масок.