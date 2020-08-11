Стало известно местонахождение пропавшего в Минске российского фотокорреспондента

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалёв, который перестал выходить на связь более 15 часов назад, находится в СИЗО города Жодино под Минском. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь" со ссылкой на источник в МВД республики.

— Питалёва нет среди потерпевших. Он был среди тех, кого вчера доставили в СИЗО Жодино. Предварительно он здоров. Причины задержания неизвестны. Обвинение не предъявлялось, — уточнил собеседник агентства.