Стало известно местонахождение пропавшего в Минске российского фотокорреспондента

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалёв, который перестал выходить на связь более 15 часов назад, находится в СИЗО города Жодино под Минском. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь" со ссылкой на источник в МВД республики.
— Питалёва нет среди потерпевших. Он был среди тех, кого вчера доставили в СИЗО Жодино. Предварительно он здоров. Причины задержания неизвестны. Обвинение не предъявлялось, — уточнил собеседник агентства.
"Нашли точки соприкосновения". Журналист Семён Пегов раскрыл подробности задержания в МинскеОн не знает точно, с какой стороны его ударили, поскольку находился между силовиками и протестующими.
Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов, освещавших беспорядки после президентских выборов в Белоруссии: основателя WarGonzo Семёна Пегова, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, репортёра "Sputnik Беларусь" Евгения Олейника и других. Солопов не выходил на связь почти двое суток, его местонахождение до сих пор не известно. При этом, по словам коллег, при задержании его сильно избили.