В Минске задержаны российские журналисты. Среди них основатель WarGonzo Семён Пегов

В Минске во время массовых протестов после окончания президентских выборов избили нескольких российских журналистов. Об этом сообщает Daily Storm, чьи сотрудники также были задержаны белорусскими милиционерами.

Задержание Семёна Пегова. Видео © TUT.BY

Журналисты позвонили из автозака и сообщили, что серьёзных травм не получили. По их словам, больше всего досталось специальному корреспонденту "Медузы" Максиму Солопову. Задержан был и военкор, руководитель WarGonzo Семён Пегов. Корреспонденты успели сообщить, что их везут в Московское РУВД Минска, после чего разговор прервался.