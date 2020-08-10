В Минске задержаны российские журналисты. Среди них основатель WarGonzo Семён Пегов

В Минске во время массовых протестов после окончания президентских выборов избили нескольких российских журналистов. Об этом сообщает Daily Storm, чьи сотрудники также были задержаны белорусскими милиционерами.
Задержание Семёна Пегова. Видео © TUT.BY
Журналисты позвонили из автозака и сообщили, что серьёзных травм не получили. По их словам, больше всего досталось специальному корреспонденту "Медузы" Максиму Солопову. Задержан был и военкор, руководитель WarGonzo Семён Пегов. Корреспонденты успели сообщить, что их везут в Московское РУВД Минска, после чего разговор прервался.
"Вы хотели мордобоя!" Лукашенко сделал первое заявление после выборовОн подчеркнул готовность дать "мгновенный ответ" на любые попытки "ввергнуть страну в хаос".
Как сообщал Лайф, накануне в Белоруссии состоялись выборы президента. Предварительные итоги голосования, согласно которым с большим отрывом побеждает Лукашенко, многим жителям страны не понравились, и люди устроили многочисленные акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.