Слышна стрельба и взрывы. Милиция в Минске продолжает оттеснять протестующих из центра города

Видео © Telegram / NEXTA Live

В Минске слышны звуки стрельбы и взрывов гранат нелетального действия, которые используют силовики для разгона участников акций протеста после выборов президента Белоруссии. Видеозапись с места событий была опубликована в соцсетях.

На представленных кадрах видно, что кордон силовиков при поддержке спецтехники оттесняет собравшихся с городской улицы, отправляя им вслед светошумовые гранаты и резиновые пули.

Несмотря на то что в белорусских городах наблюдаются проблемы с Интернетом, местные жители в соцсетях активно делятся видеозаписями с канонадой из взрывов светошумовых гранат, которые применяют правоохранители для разгона демонстрантов.

Помимо этого силовики также начали разгонять протестующих с помощью водомётов.

Видео © Instagram / max.acro