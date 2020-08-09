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Слышна стрельба и взрывы. Милиция в Минске продолжает оттеснять протестующих из центра города

Помимо этого силовики также начали разгонять участников акций с помощью водомётов.

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Видео © Telegram / NEXTA Live

В Минске слышны звуки стрельбы и взрывов гранат нелетального действия, которые используют силовики для разгона участников акций протеста после выборов президента Белоруссии. Видеозапись с места событий была опубликована в соцсетях.

В нескольких городах Белоруссии милиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих — видео

На помощь полиции прибыли подразделения внутренних войск.

На представленных кадрах видно, что кордон силовиков при поддержке спецтехники оттесняет собравшихся с городской улицы, отправляя им вслед светошумовые гранаты и резиновые пули.

Несмотря на то что в белорусских городах наблюдаются проблемы с Интернетом, местные жители в соцсетях активно делятся видеозаписями с канонадой из взрывов светошумовых гранат, которые применяют правоохранители для разгона демонстрантов.

Полиция в Минске применила светошумовые гранаты для разгона протестующих, есть раненые

Несанкционированные акции также разгоняют и в других городах республики.

Помимо этого силовики также начали разгонять протестующих с помощью водомётов.

Видео © Instagram / max.acro

Ранее Лайф сообщал, что городах Белоруссии под одобрительные крики правоохранители перешли на сторону протестующих и отказались вытеснять их с улиц. При этом в центре столицы республики местные жители перекрыли одну из центральных улиц и выстроили на ней баррикаду, которую ОМОН брал штурмом.

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