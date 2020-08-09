Слышна стрельба и взрывы. Милиция в Минске продолжает оттеснять протестующих из центра города

Видео © Telegram / NEXTA Live
В Минске слышны звуки стрельбы и взрывов гранат нелетального действия, которые используют силовики для разгона участников акций протеста после выборов президента Белоруссии. Видеозапись с места событий была опубликована в соцсетях.
В нескольких городах Белоруссии милиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих — видеоНа помощь полиции прибыли подразделения внутренних войск.
На представленных кадрах видно, что кордон силовиков при поддержке спецтехники оттесняет собравшихся с городской улицы, отправляя им вслед светошумовые гранаты и резиновые пули.
Happening Now...— Tim White (@TWMCLtd) August 9, 2020
OMG this is the capital of #Belarus?
Continuous explosions in #Minsk #RevolutionNow
video: Nexta pic.twitter.com/M2P32mVaGo
Несмотря на то что в белорусских городах наблюдаются проблемы с Интернетом, местные жители в соцсетях активно делятся видеозаписями с канонадой из взрывов светошумовых гранат, которые применяют правоохранители для разгона демонстрантов.
Полиция в Минске применила светошумовые гранаты для разгона протестующих, есть раненыеНесанкционированные акции также разгоняют и в других городах республики.
Помимо этого силовики также начали разгонять протестующих с помощью водомётов.
Видео © Instagram / max.acro
Ранее Лайф сообщал, что городах Белоруссии под одобрительные крики правоохранители перешли на сторону протестующих и отказались вытеснять их с улиц. При этом в центре столицы республики местные жители перекрыли одну из центральных улиц и выстроили на ней баррикаду, которую ОМОН брал штурмом.