ЦИК Белоруссии рассказала, как голосовали в регионах страны

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает большинство голосов во всех регионах страны, которые уже отчитались о подсчёте голосов. Об этом заявила председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина.

Так, в Брестской области за Лукашенко проголосовало 79,69%, тогда как за Светлану Тихановскую 3,8%. В четырёх районах Гомельской области действующий глава государства набирает 90%, Тихановская — 3,2%. Восемь районов Гродненской области также отдали большую часть голосов за Александра Лукашенко — 92,7%. Ещё больше голосов действующий белорусский лидер набрал в четырёх районах Могилёвской области — 93,8%.

— Я рассчитываю, что к двум часам ночи мы будем обладать предварительными итогами по стране, — добавила Ермошина.