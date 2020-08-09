ОМОН начал наступление на жителей Минска, которые возвели баррикады из мусорных баков

Жители Минска перешли к решительным действиям и начали возводить баррикады на улицах города из мусорных баков. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".

Фото © Соцсети

Кроме того, возле стелы "Минск — город-герой" участники акции протеста становятся перед правоохранителями на колени с просьбой прекратить насилие.

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Впрочем, на сотрудников милиции такие просьбы местных жителей сильно не подействовали, они перешли в наступление. На публикуемых в Сети кадрах видно, как правоохранители начинают бежать за толпой протестующих, которая расположилась на проезжей части. Кроме того, силовики, как сообщает Tut.by, начали штурм возведённых баррикад. Также используются светошумовые гранаты.

Кроме того, местные СМИ сообщают, что в одного из протестующих на проспекте Победителей в Минске въехал автозак. Вынести пострадавшего сумели пять-шесть человек, которые находились рядом в этот момент.