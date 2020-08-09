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Явка на президентские выборы в Белоруссии превысила 84%

По предварительным данным, побеждает Лукашенко.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

В Белоруссии по состоянию на 20:00 явка избирателей на выборы президента страны составила более 84,05%. Такую информацию приводит Центризбирком республики.

Более пяти тысяч человек проголосовали на выборах президента Белоруссии в России

Избирательные участки находились в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

По его данным, активнее всего приходили на участки отдавать свои голоса жители Брестской области — 91,97%, а также Могилёвской — 90,44%. В Гомельской области явка составила 89,81%, в Гродненской — 88,81%, в Минской — 84,53%, в Витебской — 82,73%. Наименьший показатель в самой столице страны — Минске, где пришли проголосовать только 66,10% избирателей.

Сообщается, что к настоящему моменту, согласно предварительным итогам, в голосовании побеждает действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого поддержали 81,5% жителей. При этом его соперник на выборах Светлана Тихановская, напротив, уверена что победа останется за ней. Её соратники провели собственный подсчёт голосов, согласно которому более 80% избирателей за неё.

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