Явка на президентские выборы в Белоруссии превысила 84%

В Белоруссии по состоянию на 20:00 явка избирателей на выборы президента страны составила более 84,05%. Такую информацию приводит Центризбирком республики.
Более пяти тысяч человек проголосовали на выборах президента Белоруссии в РоссииИзбирательные участки находились в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.
По его данным, активнее всего приходили на участки отдавать свои голоса жители Брестской области — 91,97%, а также Могилёвской — 90,44%. В Гомельской области явка составила 89,81%, в Гродненской — 88,81%, в Минской — 84,53%, в Витебской — 82,73%. Наименьший показатель в самой столице страны — Минске, где пришли проголосовать только 66,10% избирателей.
Сообщается, что к настоящему моменту, согласно предварительным итогам, в голосовании побеждает действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого поддержали 81,5% жителей. При этом его соперник на выборах Светлана Тихановская, напротив, уверена что победа останется за ней. Её соратники провели собственный подсчёт голосов, согласно которому более 80% избирателей за неё.