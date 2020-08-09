Явка на президентские выборы в Белоруссии превысила 84%

В Белоруссии по состоянию на 20:00 явка избирателей на выборы президента страны составила более 84,05%. Такую информацию приводит Центризбирком республики.

По его данным, активнее всего приходили на участки отдавать свои голоса жители Брестской области — 91,97%, а также Могилёвской — 90,44%. В Гомельской области явка составила 89,81%, в Гродненской — 88,81%, в Минской — 84,53%, в Витебской — 82,73%. Наименьший показатель в самой столице страны — Минске, где пришли проголосовать только 66,10% избирателей.