Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что уверена в своей победе на выборах.

— Я верю своим глазам <...> Большинство за нас, — подчеркнула Тихановская, комментируя данные экзитполов и итоги голосования на закрытых избирательных участках.

По её словам, большинство жителей страны проголосовали именно за неё: об этом, как она утверждает, свидетельствуют данные шести избирательных участков, где "не было фальсификаций".

Напомним, по официальным данным экзитполов, действующий глава республики Александр Лукашенко лидирует на выборах с огромным отрывом — ему удалось набрать 79,7% голосов. А у его главного оппонента Светланы Тихановской всего 6,8% голосов. При этом "против всех" проголосовало 9,2% избирателей.