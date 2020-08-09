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Тихановская заявила, что уверена в своей победе на выборах

Она отметила, что об этом свидетельствуют данные трёх избирательных участков, где "не было фальсификаций".

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Фото © ТАСС / AP

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что уверена в своей победе на выборах.

Я верю своим глазам <...> Большинство за нас, — подчеркнула Тихановская, комментируя данные экзитполов и итоги голосования на закрытых избирательных участках.

В Минске продолжается голосование на одном избирательном участке

Ранее сообщалось, что, по официальным данным экзитполов, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал почти 80% голосов.

По её словам, большинство жителей страны проголосовали именно за неё: об этом, как она утверждает, свидетельствуют данные шести избирательных участков, где "не было фальсификаций".

Напомним, по официальным данным экзитполов, действующий глава республики Александр Лукашенко лидирует на выборах с огромным отрывом — ему удалось набрать 79,7% голосов. А у его главного оппонента Светланы Тихановской всего 6,8% голосов. При этом "против всех" проголосовало 9,2% избирателей.

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Несанкционированные акции также разгоняют и в других городах республики.

А вот глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что, по предварительным итогам, Лукашенко набрал 81,5% голосов. На втором месте расположилась Светлана Тихановская, голоса которой отдали 8% избирателей. На третьем месте идёт графа "против всех". Таким образом проголосовали 4% жителей республики.

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