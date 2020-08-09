В Минске продолжается голосование на одном избирательном участке

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что в Минске после 20:00 продолжили работу десять избирательных участков, а на одном до сих пор продолжается голосование.

— В последние минуты ещё голосовал один участок [в Минске], — отметила Ермошина в эфире телеканала "Беларусь-1".

Ранее сообщалось, что в 20:00 по всей стране закрылись участки для волеизъявления граждан. По официальным данным экзитполов, действующий глава республики Александр Лукашенко лидирует на выборах с огромным отрывом — ему удалось набрать 79,7% голосов. А у его главного оппонента Светланы Тихановской всего 6,8% голосов. При этом "против всех" проголосовало 9,2% избирателей.