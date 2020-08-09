Доверенное лицо Тихановской задержали в Минске

В столице Белоруссии задержали Николая Козлова, который является доверенным лицом одного из кандидатов в президенты республики — Светланы Тихановской, сообщает "Новая газета".
— Он поехал голосовать на свой участок по адресу: улица Азизова, дом 3. Там Козлова ждал микроавтобус, политика завели в него и увезли, — рассказали изданию в штабе Объединенной гражданской партии.
Вышла под аплодисменты. Тихановская проголосовала на выборах в БелоруссииКандидата в президенты республики у избирательного участка встречала толпа сторонников.
Ранее МИД Белоруссии попросил журналистов телеканала "Дождь", которых задержали в Минске за то, что они работали без аккредитации, покинуть территорию республики.
Тем временем в 20:00 в Белоруссии закрылись избирательные участки, где граждане республики могли отдать свой голос на выборах президента. По официальным данным exit poll, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов. У его главного оппонента Светланы Тихановской всего 6,8% голосов. Галочку в графе "против всех" поставили 9,2% избирателей.