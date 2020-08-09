Доверенное лицо Тихановской задержали в Минске

В столице Белоруссии задержали Николая Козлова, который является доверенным лицом одного из кандидатов в президенты республики — Светланы Тихановской, сообщает "Новая газета".

— Он поехал голосовать на свой участок по адресу: улица Азизова, дом 3. Там Козлова ждал микроавтобус, политика завели в него и увезли, — рассказали изданию в штабе Объединенной гражданской партии.

Ранее МИД Белоруссии попросил журналистов телеканала "Дождь", которых задержали в Минске за то, что они работали без аккредитации, покинуть территорию республики.