"Чем ближе к 30, тем чаще были эти вопросы". Под Саратовом девушка вышла замуж сама за себя — видео

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В Саратовской области 30-летняя девушка по имени Яна рассталась с парнем, с которым прожила вместе пять лет, и взяла сама себя в жёны. Об этом сообщает Mash.

Яна устроила праздничную церемонию для друзей и родных. В гордом и счастливом одиночестве она прошла под дождём из розовых лепестков и сама себе надела кольцо на безымянный палец.

— Чем ближе к 30, тем чаще были эти вопросы. И потом, когда серьёзные отношения начинаются с мужчиной, это всё по нарастающей идёт. Я тоже задумывалась. 25 — ты не замужем, 27 — ты не замужем, 30 — ты не замужем. Вот теперь замужем! И вообще, жизнь прекрасна, — рассказала новоиспечённая жена.

По её словам, такая свадьба обошлась ей очень бюджетно. Платье Яна выбрала из своего гардероба, а фату приобрела за 500 рублей.