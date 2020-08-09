"Чем ближе к 30, тем чаще были эти вопросы". Под Саратовом девушка вышла замуж сама за себя — видео

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В Саратовской области 30-летняя девушка по имени Яна рассталась с парнем, с которым прожила вместе пять лет, и взяла сама себя в жёны. Об этом сообщает Mash.
Яна устроила праздничную церемонию для друзей и родных. В гордом и счастливом одиночестве она прошла под дождём из розовых лепестков и сама себе надела кольцо на безымянный палец.
— Чем ближе к 30, тем чаще были эти вопросы. И потом, когда серьёзные отношения начинаются с мужчиной, это всё по нарастающей идёт. Я тоже задумывалась. 25 — ты не замужем, 27 — ты не замужем, 30 — ты не замужем. Вот теперь замужем! И вообще, жизнь прекрасна, — рассказала новоиспечённая жена.
Муж бросил жену через два года после свадьбы и сильно пожалел об этом, увидев, как она похуделаАвстралийка нашла способ, как заставить страдать бывшего мужа, который когда-то причинил ей боль. Девушка отказалась от вредной пищи, пристрастилась к спорту, и теперь она — самая настоящая модель, а бывший кусает локти.
По её словам, такая свадьба обошлась ей очень бюджетно. Платье Яна выбрала из своего гардероба, а фату приобрела за 500 рублей.
Напомним, ранее Лайф рассказывал про свадебную процессию, которая устроила танцы на МКАД. Люди вышли из автомобилей, начали танцевать лезгинку и аплодировать на проезжей части, тем самым перекрыв две полосы движения. Лайф публиковал видео бурного мероприятия. Праздновавших торжество задержали. Молодого мужа оштрафовали, но он не согласен с решением суда.