"Супругу задержали по беспределу". Молодой муж со "свадьбы с лезгинкой" не согласен с решением суда

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Молодой муж Гор Оганесян, которого сегодня оштрафовали за исполнение лезгинки на МКАД, заявил Лайфу, что не согласен с решением суда, так как сам не танцевал на проезжай части.

— Я не совершал никакого правонарушения, а находился в автомобиле. За действия других людей я, на мой взгляд, не могу нести ответственности, — сказал молодой человек.

Оганесян отметил, что при задержании ему ничего не предъявляли, а на уточняющие вопросы правоохранители не давали ответа. При этом сам молодой человек заверил, что не видел танцев своих гостей, так как был полностью погружён в телефон, где вёл переписки по организации торжества.

— Супругу вообще задержали по беспределу, не побоюсь этого слова. В тот момент, который инкриминируется (момент танцев на МКАД. — Прим. Лайфа), она была дома, ждала меня. То есть её даже в машине не было, — заявил молодой человек.

Стоит отметить, что за нарушение общественного порядка суд оштрафовал на 20 тысяч и гостя свадьбы. Он рассказал, что тоже не принимал в танцах никакого участия и сидел в машине. По его словам, молодых остановили в тот момент, когда они ехали с венчания, а сам мужчина приехал в полицию, когда узнал о задержании.

Видео © LIFE

— Мы выяснили и приехали разобраться, что происходит, и сами оказались в этой же ситуации. Я провёл ночь в камере, не понимая за что, — рассказал он.

По слова мужчины, о танцах на МКАД он узнал уже в полиции вечером. Стоит отметить, на свадьбе было около 200 человек.