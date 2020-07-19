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Старое платье королевы и море цветов. Опубликованы фото с тайной свадьбы британской принцессы

Торжество посетила и сама Елизавета II.

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Принцесса Беатрис и её муж Эдоардо Мапелли-Моцци. Фото © Twitter / The Royal Family

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II, принцесса Беатрис, вышла замуж за итальянского аристократа и бизнесмена Эдоардо Мапелли-Моцци. Торжественная церемония прошла тайно, в ней приняли участие лишь самые близкие родственники и друзья молодожёнов. А потому лишь спустя сутки в Сети появились первые фотографии со свадьбы. Опубликованы они были самой британской королевской семьёй.

Фото © Twitter / The Royal Family

Внимание общественности было приковано к внешнему виду принцессы. На свадебной церемонии она появилась в белоснежном винтажном платье Norman Hartnell. Оно когда-то принадлежало её бабушке Елизавете II. В частности, в нём королева открывала заседание британского парламента в начале 60-х годов прошлого века.

Кроме того, на голове принцессы была видна бриллиантовая тиара королевы Марии. Именно в ней в 1947 году Елизавета II выходила замуж.

Отметим, сама церемония бракосочетания прошла в королевской часовне Всех Святых в Виндзоре. На фото с места видно, что здание, и прежде всего вход в церковь, украсили пышными букетами цветов.

Как сообщал Лайф, свадьба принцессы Беатрис и её возлюбленного Эдоардо Мапелли-Моцци должна была состояться ещё в мае. Но из-за пандемии коронавируса её было решено перенести. Позднее из-за разразившего скандала вокруг отца невесты, принца Эндрю, обвинённого в сексуальных связях с несовершеннолетней, церемонию решили провести тайно.

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