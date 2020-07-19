Старое платье королевы и море цветов. Опубликованы фото с тайной свадьбы британской принцессы

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II, принцесса Беатрис, вышла замуж за итальянского аристократа и бизнесмена Эдоардо Мапелли-Моцци. Торжественная церемония прошла тайно, в ней приняли участие лишь самые близкие родственники и друзья молодожёнов. А потому лишь спустя сутки в Сети появились первые фотографии со свадьбы. Опубликованы они были самой британской королевской семьёй.

Фото © Twitter / The Royal Family

Внимание общественности было приковано к внешнему виду принцессы. На свадебной церемонии она появилась в белоснежном винтажном платье Norman Hartnell. Оно когда-то принадлежало её бабушке Елизавете II. В частности, в нём королева открывала заседание британского парламента в начале 60-х годов прошлого века.

Кроме того, на голове принцессы была видна бриллиантовая тиара королевы Марии. Именно в ней в 1947 году Елизавета II выходила замуж.

Princess Beatrice wore a vintage dress by Norman Hartnell and the Queen Mary diamond fringe tiara, both belonging to Her Majesty The Queen.



The tiara was worn by Her Majesty on her wedding day in 1947. pic.twitter.com/LEXLdsSlW1 — The Royal Family (@RoyalFamily) July 18, 2020

Отметим, сама церемония бракосочетания прошла в королевской часовне Всех Святых в Виндзоре. На фото с места видно, что здание, и прежде всего вход в церковь, украсили пышными букетами цветов.