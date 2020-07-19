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Никакого алкоголя, только минералка. Друг Ефремова рассказал, как тот живёт под домашним арестом

По его словам, у пьющего актёра абсолютно здоровая печень, но проблемы с лёгкими.

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Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Время под домашним арестом актёр Михаил Ефремов проводит за чтением книг, просмотром кино или сериалов. В просторной квартире у него огромный рабочий кабинет, который Ефремов называет берлогой, иногда гадюшником. В комнате установлена звукоизоляция, кроме того, она устроена так, что громкие звуки от телевизора или табачный дым не проникают в другие помещения квартиры. Ефремов может общаться с адвокатом, следователем, женой и детьми.

Никакого алкоголя он, конечно, сейчас не употребляет. Только минералку. Теперь взахлёб читает новинки литературы, то, что раньше не успевал. С печенью у Ефремова всё в порядке — функционирует как надо. Проблемы у него с лёгкими, точнее, с дыхательными путями — астма у него. Миша никогда не зашивался, — передаёт газета "Комсомольская правда" слова близкого друга семьи актёра.

Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.

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