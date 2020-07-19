Никакого алкоголя, только минералка. Друг Ефремова рассказал, как тот живёт под домашним арестом

Время под домашним арестом актёр Михаил Ефремов проводит за чтением книг, просмотром кино или сериалов. В просторной квартире у него огромный рабочий кабинет, который Ефремов называет берлогой, иногда гадюшником. В комнате установлена звукоизоляция, кроме того, она устроена так, что громкие звуки от телевизора или табачный дым не проникают в другие помещения квартиры. Ефремов может общаться с адвокатом, следователем, женой и детьми.

— Никакого алкоголя он, конечно, сейчас не употребляет. Только минералку. Теперь взахлёб читает новинки литературы, то, что раньше не успевал. С печенью у Ефремова всё в порядке — функционирует как надо. Проблемы у него с лёгкими, точнее, с дыхательными путями — астма у него. Миша никогда не зашивался, — передаёт газета "Комсомольская правда" слова близкого друга семьи актёра.