"Машина времени" сегодня даст концерт на парковке московских "Лужников"

Российская рок-группа "Машина времени" выступит на парковке спортивного комплекса "Лужники" в Москве. Концерт состоится сегодня в рамках серии Live & Drive, а основными зрителями станут автомобилисты и мотоциклисты. Об этом сообщают организаторы шоу.

Отмечается, что помимо любимых всеми хитов группа сыграет материал с нового альбома, который только начали записывать. Главной особенностью концерта станет то, что его можно будет послушать не выходя из машины. Пока артист выступает на сцене, весь звук будут передавать по FM-волнам в приёмник автомобиля. Это поможет зрителям соблюдать социальную дистанцию.