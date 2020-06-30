"Теперь я хочу помочь ему". Сурганова выступила на благотворительном концерте в Петербурге в поддержку врача с лейкозом — видео

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В Санкт-Петербурге состоялся благотворительный концерт в поддержку врача Александра Петрова, борющегося с лейкозом. Хедлайнером мероприятия стала певица Светлана Сурганова со своей группой. Трансляцию вела газета "Петербургский дневник".

Выступление с участием артистов мировой оперной сцены прошло в арт-пространстве "Пушкин рядом". Организаторы отметили, что хотели бы собраться на другой площадке, чтобы пригласить больше слушателей, однако в нынешних условиях получилось провести встречу лишь в таком формате и устроить трансляцию с призывом оказать помощь онкологическому больному.

— Это потрясающий доктор, который лечил меня. Он безотказно помогал и помогает огромному количеству людей. Сашка много помогал мне, много помогал моим друзьям, а теперь я хочу помочь ему, — рассказала Сурганова.

Она отметила, что у её друга рак крови, в последние месяцы произошло новое осложнение. Все средства, собранные на мероприятии, пойдут на оплату лечения доктора Петрова в Израиле. Певица напомнила, что подробнее узнать о концерте и о том, как помочь Александру Петрову, можно в его группе в социальной сети "ВКонтакте".