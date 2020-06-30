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Песков оценил идею Кадырова о "пожизненном президенте"

Глава Чечни заявил, что не видит альтернативы Владимиру Путину на этом посту.

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Фото © АГН "Москва"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова избрать Владимира Путина "пожизненным президентом".

Конституцией такая должность не предусмотрена, — приводит его ответ ТАСС.

Кадыров выдвинул своё предложение 30 июня на заседании штаба по борьбе с коронавирусом в Грозном. Он заявил, что не видит альтернативы Путину на этом посту, и подчеркнул, что в мировом масштабе "нет такого лидера". Глава Чечни добавил, что этим нужно гордиться, и призвал всех жителей республики проголосовать о поправках к конституции.

Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин выступил против снятия ограничений на число президентских сроков. Глава государства уверен, что в долгосрочной перспективе граждане должны иметь гарантии сменяемости власти.

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