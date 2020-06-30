Песков оценил идею Кадырова о "пожизненном президенте"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова избрать Владимира Путина "пожизненным президентом".
— Конституцией такая должность не предусмотрена, — приводит его ответ ТАСС.
Кадыров выдвинул своё предложение 30 июня на заседании штаба по борьбе с коронавирусом в Грозном. Он заявил, что не видит альтернативы Путину на этом посту, и подчеркнул, что в мировом масштабе "нет такого лидера". Глава Чечни добавил, что этим нужно гордиться, и призвал всех жителей республики проголосовать о поправках к конституции.
Лента новостей
Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин выступил против снятия ограничений на число президентских сроков. Глава государства уверен, что в долгосрочной перспективе граждане должны иметь гарантии сменяемости власти.