Путин выступил против снятия ограничений на число президентских сроков

Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение исключить из конституции количество сроков, на которые может избираться глава государства. Своими мыслями на этот счёт Путин поделился с трибуны Государственной думы.

По его словам, формально сегодня можно было бы отменить ограничение по срокам, тем более что в других странах такая практика существует. Однако, как подчеркнул российский лидер, когда государство становится более мощным и трудно уязвимым извне, на первый план выходит возможность сменяемости власти, так как она нужна для динамики развития страны.

— Мы с вами как раз принимаем поправки не на год, не на два... И общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена — о будущих поколениях надо подумать. Поэтому считаю нецелесообразным убирать из конституции ограничение о количестве президентских сроков, — заявил Путин.

При этом глава государства назвал условия принятия другой поправки — об обнулении президентских сроков, снятии ограничений для любого человека, включая действующего президента.

— В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии: а именно, если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и главным положениям основного закона, — отметил Путин.

Не забывайте: мы принимаем не новую конституцию, а вносим в неё значимые поправки Владимир Путин президент РФ

Он подчеркнул, что в случае принятия Федеральным собранием закона о поправках в конституцию в этом виде надо обязательно направить поправку для заключения в КС.

Ранее Путин также признался, что не видит необходимости в проведении досрочных выборов в Госдуму. Изменение конституции повлечёт немедленное изменение полномочий парламента, а нынешний состав, по мнению главы государства, имеет на это право.