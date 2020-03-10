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Путин выступил против снятия ограничений на число президентских сроков

Российский лидер уверен, что в долгосрочной перспективе граждане должны иметь гарантии сменяемости власти.

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Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение исключить из конституции количество сроков, на которые может избираться глава государства. Своими мыслями на этот счёт Путин поделился с трибуны Государственной думы.

По его словам, формально сегодня можно было бы отменить ограничение по срокам, тем более что в других странах такая практика существует. Однако, как подчеркнул российский лидер, когда государство становится более мощным и трудно уязвимым извне, на первый план выходит возможность сменяемости власти, так как она нужна для динамики развития страны.

Мы с вами как раз принимаем поправки не на год, не на два... И общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена — о будущих поколениях надо подумать. Поэтому считаю нецелесообразным убирать из конституции ограничение о количестве президентских сроков, — заявил Путин.

При этом глава государства назвал условия принятия другой поправки — об обнулении президентских сроков, снятии ограничений для любого человека, включая действующего президента.

В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии: а именно, если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и главным положениям основного закона, — отметил Путин.

Не забывайте: мы принимаем не новую конституцию, а вносим в неё значимые поправки

Владимир Путин

президент РФ

Он подчеркнул, что в случае принятия Федеральным собранием закона о поправках в конституцию в этом виде надо обязательно направить поправку для заключения в КС.

Ранее Путин также признался, что не видит необходимости в проведении досрочных выборов в Госдуму. Изменение конституции повлечёт немедленное изменение полномочий парламента, а нынешний состав, по мнению главы государства, имеет на это право.

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