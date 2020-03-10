Терешкова предложила снять ограничения по числу президентских сроков для Путина

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Депутат Госдумы Валентина Терешкова выступила с предложением снять ограничения на число президентских сроков и разрешить снова занять эту должность действующему главе государства.

Свои слова она объяснила тем, что многих россиян тревожит судьба страны после 2024 года и вне зависимости от того, каким они бы хотели видеть будущее, в конечном итоге все соглашались с тем, что Владимир Путин должен "оставаться рядом".

— Вопрос стоит не о нём, а о нас, гражданах России, и её будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо всё честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в конституции, — сказала она.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин после выступления Терешковой объявил перерыв, отметив, что предложение необходимо обсудить с главой государства и лидерами фракций.

— Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна, требует, во-первых, консультаций с действующим президентом, потому что о нём речь идёт... Также правильно будет провести консультации с руководителями политических фракций, но и, конечно, подготовить саму поправку, — заявил он.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за изменение традиционной процедуры выборов главы государства в России. Он предложил определять кандидатов на этот пост членам Госсовета.

Лайф писал, что второе чтение законопроекта состоится в Госдуме сегодня, а всероссийское голосование по изменениям в конституции пройдёт 22 апреля.