Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за изменение традиционной процедуры выборов главы государства в России. Он предложил определять кандидатов на этот пост членам Госсовета. Политик обратил внимание, что о своём участии в выборах часто заявляют "парикмахеры, манекенщицы, ледорубы".

Жириновский предложил Госсовету выбирать президента

— У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны — лучшие учёные, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства, — сказал он.

По его словам, нововведение может быть реализовано по истечении действующего президентского срока, то есть в 2024 году.

Госсовет — это неконституционный совещательный орган при президенте, но в своём Послании Федеральному собранию в январе 2020 года Владимир Путин предложил закрепить его статус в конституции. По действующему законодательству в президиум Госсовета входит восемь членов. Персональный состав президиума, подлежащий ротации раз в полгода, определяет лично глава государства.

Ранее Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в конституцию.

Напомним, что второе чтение законопроекта состоится в Госдуме сегодня, а Всероссийское голосование по изменениям в конституции пройдёт 22 апреля.