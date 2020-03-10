Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму после обновления конституции

Голосование может состояться 20 сентября 2020 года.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в конституцию. Об этом он заявил журналистам перед пленарным заседанием Госдумы во вторник.

— Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновлённая конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы, — рассудил политик.

Он также выступил с предложением провести досрочные выборы 20 сентября.

Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что фракция поддержит законопроект о поправке к конституции во втором чтении. Также он призвал остальные фракции последовать примеру единороссов.