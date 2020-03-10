Это будет ответственное и взвешенное политическое решение, отметил Медведев.

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что фракция поддержит законопроект о поправке к конституции во втором чтении. Также он призвал остальные фракции последовать примеру единороссов.

— Мы призываем наших коллег из других фракций также поддержать их. Это будет ответственное и взвешенное политическое решение, — приводит ТАСС выдержки из текста заявления Медведева.

Он отметил, что значимость данных поправок "понятна каждому депутату".

Медведев, возглавляющий "Единую Россию", отметил, что партия будет делать всё зависящее для оправдания полученной ею высокой оценки от президента страны Владимира Путина. Он также напомнил о "большом вкладе "Единой России" в работу по подготовке законопроекта ко второму чтению", о котором ранее говорил глава государства.

Политик рассказал о том, что граждане России высказали свои пожелания насчёт поправок. Так, по его словам, жители выступили за укрепление суверенитета российского государства. Также он обозначил социальный блок поправок.

— Их смысл в повышении качества и уровня жизни, поддержке семьи, её ценностей, всесторонней защите детей, обеспечении доступного, качественного образования и здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста, — подчеркнул Медведев.

Второе чтение законопроекта состоится в Госдуме 10 марта. Всероссийское голосование по изменениям в конституции пройдёт 22 апреля.