Изменение конституции повлечёт немедленное изменение полномочий парламента, и нынешний состав, по мнению главы государства, имеет на это право.

Президент России Владимир Путин не видит необходимости в проведении досрочных выборов в Госдуму после принятия поправок в конституцию. Об этом он заявил с думской трибуны, выступая перед депутатами во вторник.

Российский лидер считает, что если граждане страны проголосуют за изменение основного закона страны, в том числе за передачу части президентских полномочий Госдуме и Совфеду, то такие изменения должны вступить в силу сразу же с момента опубликования принятых поправок. Это значит, что нижняя и верхняя палаты должны получить расширенные полномочия немедленно.

— Разумеется, в конечном счёте это ваше решение. Но если в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель (нижней палаты. — Прим. ред.), нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму, — добавил он.

Ранее за проведение досрочных выборов в Госдуму выступила и фракция ЛДПР в лице Владимира Жириновского. Поддержали инициативу и единороссы, а депутат Александр Карелин даже подготовил соответствующую поправку ко второму чтению.