По его словам, "это было бы честно", учитывая новые возможности, предусмотренные изменённой конституцией.

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму в связи с изменениями в конституции. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании во вторник, 10 марта.

Депутат Карелин внесёт поправку о досрочных выборах в Госдуму

— Конституция даёт нам большие полномочия, президент предлагает увеличить роль партий. Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности, — пояснил парламентарий.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Карелину оформить данную инициативу в виде поправки. Она также будет рассмотрена во вторник.

— Когда подойдём к процедуре рассмотрения поправок, розданных в зале, эту поправку в соответствии с процедурой и нормами регламента рассмотрим, — проинформировал спикер.

Ранее за проведение досрочных выборов в Госдуму выступила и фракция ЛДПР в лице Владимира Жириновского. Голосование может состояться уже 20 сентября 2020 года.