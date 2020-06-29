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Греф назвал важной возможность Путина вновь баллотироваться на пост президента России

По словам главы Сбербанка, он поддержал принятие поправок в конституцию страны.

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Глава Сбербанка Герман Греф. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает возможность Владимира Путина вновь избираться президентом России важным для поддержания равновесия государственной системы. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

У Путина наверняка есть определённый план. Мне не кажется, что Владимир Владимирович собирается долго находиться у власти. Впрочем, говорю о личных ощущениях, которые ничем не подкреплены. Что же касается юридической процедуры обнуления, этот шаг критически важен для поддержания равновесия всей системы, — сказал глава Сбербанка.

Герман Греф также сообщил, что уже проголосовал по поправкам в конституцию страны. Он отдал свой голос за внесение изменений в основной закон страны.

Как сообщал Лайф, 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию. Граждане страны могут воспользоваться возможностью проголосовать по поправкам в основной закон до 1 июля включительно. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут сделать это онлайн. Ранее главный педиатр столицы подчеркнул, что электронное голосование является самым удобным и безопасным в условиях эпидемии. Врач считает, что такой формат необходимо использовать и в будущем.

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