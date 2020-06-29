Греф назвал важной возможность Путина вновь баллотироваться на пост президента России

Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает возможность Владимира Путина вновь избираться президентом России важным для поддержания равновесия государственной системы. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
— У Путина наверняка есть определённый план. Мне не кажется, что Владимир Владимирович собирается долго находиться у власти. Впрочем, говорю о личных ощущениях, которые ничем не подкреплены. Что же касается юридической процедуры обнуления, этот шаг критически важен для поддержания равновесия всей системы, — сказал глава Сбербанка.
Герман Греф также сообщил, что уже проголосовал по поправкам в конституцию страны. Он отдал свой голос за внесение изменений в основной закон страны.
Как сообщал Лайф, 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию. Граждане страны могут воспользоваться возможностью проголосовать по поправкам в основной закон до 1 июля включительно. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут сделать это онлайн. Ранее главный педиатр столицы подчеркнул, что электронное голосование является самым удобным и безопасным в условиях эпидемии. Врач считает, что такой формат необходимо использовать и в будущем.