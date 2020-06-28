Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Приволжье фиксируют высокую явку на голосовании по поправкам в конституцию

В Татарстане, например, люди могут сделать выбор в специальных палатках и автобусах.

138

Фото © ТАСС / EPA

В Приволжском федеральном округе (ПФО) граждане достаточно активно принимают участие в голосовании по поправкам в российскую конституцию. Об этом ТАСС сообщили в облизбиркомах и региональных органах власти.

Отмечается, что в разных регионах Приволжья за три дня сделали свой выбор около трети избирателей.

В ЦИК рассказали, что в ПФО уже проголосовало более семи миллионов человек.

Стоит подчеркнуть, что уже почти треть граждан Мордовии сделали свой выбор по поправкам в конституцию. В Саратовской области также активно проходит голосование, явка составила около 40%, а в Пензенской области примерно 37%, также активно голосуют и в Самарской области.

В Татарстане же проголосовало уже более миллиона граждан. Они делают выбор в том числе и на свежем воздухе в специально оборудованных местах.

Впервые реализована возможность проголосовать на участках, организованных на открытом воздухе — в специально оборудованных автобусах, палатках, — рассказали в ЦИК республики.

А в Кировской области людям проголосовать не помешала даже стихия, которая обрушилась на регион. Накануне из-за дождя и грозы были повреждены линии электропередачи, несколько избирательных участков остались без света. Однако проблему удалось оперативно решить, поэтому ход волеизъявления не прерывался. За три дня в области проголосовало более 227 тысяч человек.

Выбор редакции

Loading...