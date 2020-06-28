В Приволжье фиксируют высокую явку на голосовании по поправкам в конституцию

В Приволжском федеральном округе (ПФО) граждане достаточно активно принимают участие в голосовании по поправкам в российскую конституцию. Об этом ТАСС сообщили в облизбиркомах и региональных органах власти.

Отмечается, что в разных регионах Приволжья за три дня сделали свой выбор около трети избирателей.

В ЦИК рассказали, что в ПФО уже проголосовало более семи миллионов человек.

Стоит подчеркнуть, что уже почти треть граждан Мордовии сделали свой выбор по поправкам в конституцию. В Саратовской области также активно проходит голосование, явка составила около 40%, а в Пензенской области примерно 37%, также активно голосуют и в Самарской области.

В Татарстане же проголосовало уже более миллиона граждан. Они делают выбор в том числе и на свежем воздухе в специально оборудованных местах.

— Впервые реализована возможность проголосовать на участках, организованных на открытом воздухе — в специально оборудованных автобусах, палатках, — рассказали в ЦИК республики.