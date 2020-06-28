"Очень хорошие впечатления". Политолог оценил процедуру голосования по поправкам

Процедура голосования по поправкам к конституции организована корректно, скоплений людей не наблюдается. Об этом в беседе с Лайфом рассказал исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов.

Собеседник уточнил, что принял участие в голосовании на одном из избирательных участков Москвы, в Хамовниках.

— Всё корректно. Аккуратно. Без скопления людей. Мне понравилось. Очень внимательно работают члены комиссии, экзитпол на выходе. Всё правильно. В целом о процедуре говорить лучше, [когда] всё завершится, как покажет явка, — сказал Кузнецов.

По мнению политолога, с самого первого дня, 25 июня, голосование идёт динамично. Специалист считает, что свою гражданскую позицию обозначат более половины избирателей.

— Что касается придирок, претензий к работе комиссии у меня нет. Это не значит, что этого не может быть, возможно, где-то есть. То, что я наблюдал, оставляет очень хорошие впечатления, — добавил Кузнецов.