"Они создают будущее страны". Россиянам объяснили важность поправки об уважении человека труда

Генеральный директор аналитического агентства "БизнесДром", председатель комитета "Опора России" по финансовым рынкам Павел Самиев отметил важность поправок к конституции о предпринимательстве, социальных гарантиях и уважении человека труда. Об этом он рассказал Лайфу.
— Люди, которые создают нашу экономику, создают, собственно, будущее страны. Безусловно, в конституции должна быть закреплена ответственность государства перед ними, социальная ответственность работодателей, гарантии, тот набор поддержки, который должен быть у людей, минимальный уровень финансового и социального обеспечения, который у них должен быть, — сказал Самиев.
Он также отметил, что особое внимание должно уделяться и предпринимателям, которые являются двигателем экономики и развития страны.
Напомним, ранее в Хакасии и на Алтае показали, как упаковывают и хранят бюллетени после голосования по поправкам к конституции. Члены участковой избирательной комиссии в конце каждого дня голосования по поправкам в конституцию собираются, чтобы срезать пломбы с кейса и переложить бюллетени в сейф-пакет. За процедурой смотрят общественные наблюдатели.
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