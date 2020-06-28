"Они создают будущее страны". Россиянам объяснили важность поправки об уважении человека труда

Генеральный директор аналитического агентства "БизнесДром", председатель комитета "Опора России" по финансовым рынкам Павел Самиев отметил важность поправок к конституции о предпринимательстве, социальных гарантиях и уважении человека труда. Об этом он рассказал Лайфу.

— Люди, которые создают нашу экономику, создают, собственно, будущее страны. Безусловно, в конституции должна быть закреплена ответственность государства перед ними, социальная ответственность работодателей, гарантии, тот набор поддержки, который должен быть у людей, минимальный уровень финансового и социального обеспечения, который у них должен быть, — сказал Самиев.

Он также отметил, что особое внимание должно уделяться и предпринимателям, которые являются двигателем экономики и развития страны.

Напомним, ранее в Хакасии и на Алтае показали, как упаковывают и хранят бюллетени после голосования по поправкам к конституции. Члены участковой избирательной комиссии в конце каждого дня голосования по поправкам в конституцию собираются, чтобы срезать пломбы с кейса и переложить бюллетени в сейф-пакет. За процедурой смотрят общественные наблюдатели.