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Наблюдатели показали, как обеспечивают сохранность бюллетеней в Костромской и Свердловской областях

На кадрах видно, как бланки помещают в специальный сейф-пакет, который дважды запечатывается.

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Видео предоставлено Лайфу

Общественные наблюдатели из Костромской и Свердловской областей продемонстрировали, как на участках обеспечивается сохранность бюллетеней. Лайф публикует видео с места событий.

На кадрах видно, как бланки помещают в специальный сейф-пакет, который запечатывается дважды. В ответственной процедуре участвуют несколько человек.

Ранее в Кемеровской области показали, как избирательный участок закрывают на ночь.

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