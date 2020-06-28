Наблюдатели показали, как обеспечивают сохранность бюллетеней в Костромской и Свердловской областях

Видео предоставлено Лайфу

Общественные наблюдатели из Костромской и Свердловской областей продемонстрировали, как на участках обеспечивается сохранность бюллетеней. Лайф публикует видео с места событий.

На кадрах видно, как бланки помещают в специальный сейф-пакет, который запечатывается дважды. В ответственной процедуре участвуют несколько человек.