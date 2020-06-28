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В Кемеровской области показали, как избирательный участок закрывают на ночь — видео

Ключ от кабинета, где хранятся бюллетени, отдают сотрудникам Росгвардии.

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Видео © LIFE

Все документы, списки проголосовавших граждан, сейф-пакеты на избирательном участке в Кемеровской области хранят в сейфе. На ночь его закрывают и опечатывают под подпись председателя.

Помимо самого сейфа, сотрудники избирательной комиссии и наблюдатели опечатывают кабинет, в котором он стоит. Ключ на хранение отдают росгвардейцам.

Напомним, 25 июня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на участках большого скопления граждан.

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