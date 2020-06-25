В России открылись все участки для голосования по поправкам к конституции

На всей территории России стартовало голосование по поправкам к конституции, работают все избирательные участки. Притом первыми к процедуре волеизъявления приступили жители Камчатки и Чукотки, когда в Москве был ещё поздний вечер среды. Последними же к процедуре голосования подключились жители Калининградской области. Все участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов.

Одной из первых среди видных российских политиков уже успела проголосовать заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая.

Зампредседателя Госдумы РФ Ирина Яровая

Отметим, помимо традиционных мест для голосования принять участие в процедуре можно будет и в специальных шатрах ЦИК во дворах домов, больницах, на предприятиях, а также вокзалах.