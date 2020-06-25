В России открылись все участки для голосования по поправкам к конституции

На всей территории России стартовало голосование по поправкам к конституции, работают все избирательные участки. Притом первыми к процедуре волеизъявления приступили жители Камчатки и Чукотки, когда в Москве был ещё поздний вечер среды. Последними же к процедуре голосования подключились жители Калининградской области. Все участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов.
Одной из первых среди видных российских политиков уже успела проголосовать заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая.
Зампредседателя Госдумы РФ Ирина Яровая
Отметим, помимо традиционных мест для голосования принять участие в процедуре можно будет и в специальных шатрах ЦИК во дворах домов, больницах, на предприятиях, а также вокзалах.
Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение голосования по поправкам к конституции. Однако жители страны могут сделать свой выбор и с 25 по 30 июня. Это было сделано, чтобы люди смогли безопасно проголосовать в условиях пандемии. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления. Центризбирком показал, как будет проходить голосование по поправкам, а СМИ опубликовали образец бюллетеня. По прогнозам ВЦИОМ, за принятие поправок проголосует 67–71% населения.