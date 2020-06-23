ВЦИОМ спрогнозировал результат голосования по поправкам к конституции: "за" — 67–71%

На базе серии опросов общественного мнения ВЦИОМ спрогнозировал результат голосования по поправкам к конституции. Согласно материалам, опубликованным на сайте Центра, за внесение поправок проголосуют 67–71%, против — 28–32%. Примерно 1–2% ответили, что испортят бюллетень.

По данным ВЦИОМа, о дате проведения общероссийского голосования по поправкам знают абсолютное большинство россиян (84%), а три четверти (75%) из них назвали даже точную дату — 1 июля.

— О возможности принять участие в голосовании заранее, с 25 июня по 1 июля, знают 73% россиян. Среди тех, кто планирует принять участие в голосовании, доля информированных ещё выше — 80%. С 15 июня она увеличилась на 4 п.п., — проинформировал ВЦИОМ.

На момент опроса — 22 июня — доля планирующих принять участие в голосовании составила 71%. Больше половины респондентов (54%) выражают твёрдую уверенность в том, что будут голосовать. К слову, 59% из тех, кто собирается отдать свой голос, считают, что на общероссийское голосование придёт много людей, а обратного мнения придерживаются 30% опрошенных.

— Те, кто планирует посетить избирательные участки, считают меры санитарной безопасности скорее достаточными — 74%. Каждый десятый находит их даже избыточными (11%). Об их недостаточности сообщают 7% тех, кто декларирует участие в голосовании, — говорится в материалах опроса.

По данным ВЦИОМа, основная доля наших соотечественников (60%) будет голосовать 1 июля. Проголосовать заранее предпочли 24% россиян, а 16% воздержатся от участия или затруднились назвать день предпочтительного голосования.