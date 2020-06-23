Песков: Судьбоносную важность поправок в конституцию осознаёт большинство россиян

Судьбоносную важность поправок в Конституцию РФ осознаёт подавляющее большинство россиян. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Ощущение важности и эффект от этих изменений — это, скорее, вопрос существования государства и его будущего, — добавил он.
Он также отметил, что вступление в силу поправок Конституции РФ не потребует проведения досрочных выборов в Государственную думу или немедленных переназначений на ключевые руководящие посты в стране.
При этом Песков подчеркнул, что вся процедура голосования отлажена так, что она никоим образом не будет представлять опасность для здоровья граждан. Потому что безопасность россиян — абсолютный приоритет для президента.
Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение голосования по поправкам в конституцию. Как и было заявлено, этот день станет выходным. Ранее Центризбирком показал, как будет проходить всероссийское голосование, а СМИ опубликовали образец бюллетеня.