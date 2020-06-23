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Песков: Судьбоносную важность поправок в конституцию осознаёт большинство россиян

Он уточнил, что процедура голосования организована так, что она никоим образом не поставит под угрозу здоровье граждан.

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Дмитрий Песков. Фото © Агентство "Москва" / Иванко Игорь

Судьбоносную важность поправок в Конституцию РФ осознаёт подавляющее большинство россиян. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ощущение важности и эффект от этих изменений это, скорее, вопрос существования государства и его будущего, — добавил он.

Он также отметил, что вступление в силу поправок Конституции РФ не потребует проведения досрочных выборов в Государственную думу или немедленных переназначений на ключевые руководящие посты в стране.

При этом Песков подчеркнул, что вся процедура голосования отлажена так, что она никоим образом не будет представлять опасность для здоровья граждан. Потому что безопасность россиян — абсолютный приоритет для президента.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение голосования по поправкам в конституцию. Как и было заявлено, этот день станет выходным. Ранее Центризбирком показал, как будет проходить всероссийское голосование, а СМИ опубликовали образец бюллетеня.

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