Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на Парад Победы в Москве

На Параде Победы на Красной площади, который состоится завтра, будут присутствовать лидеры Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Сербии, Южной Осетии, Узбекистана и Таджикистана. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что в мероприятии также примут участие председатели Исполнительного комитета СНГ, Организации договора о коллективной безопасности, а также Евразийской экономической коллегии.

Песков добавил, что в Кремле с пониманием относятся к решению некоторых приглашённых на парад глав государств, которые отказались от участия в мероприятии по ряду причин.

— Мы с безусловным пониманием относимся к сообщениям от ряда глав государств и правительств, что они хотели бы и подтверждали свою готовность принять участие в торжествах, но не смогут по тем или иным причинам. <...> И мы признательны за изначальную готовность разделить с нами радость праздника, — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее от участия в Параде Победы на Красной площади отказались президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Накануне стало известно, что торжественное мероприятие не сможет посетить президент Хорватии Зоран Миланович, так как у него сломался самолёт. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал бы посещать парад в Москве, даже если бы его пригласили.