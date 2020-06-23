Суд арестовал экс-депутата, обстрелявшего лодку с людьми возле своей дачи

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Приозёрский районный суд избрал меру пресечения для бывшего муниципального депутата Ильи Русинова, который 20 июня обстрелял приблизившуюся к его даче лодку с людьми. Он обвиняется в покушении на убийство. Согласно решению суда, Русинов проведёт под арестом ближайшие два месяца — до 20 августа.
Напомним, 35-летний Илья Русинов открыл огонь по лодке из гладкоствольного карабина. В результате инцидента пострадала женщина, находившаяся в момент стрельбы на борту. Оказалось, что стрелок — депутат от "Единой России", в пресс-службе петербургского отделения партии сообщили, что в связи с произошедшим членство Русинова приостановят.