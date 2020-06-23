Суд арестовал экс-депутата, обстрелявшего лодку с людьми возле своей дачи

Приозёрский районный суд избрал меру пресечения для бывшего муниципального депутата Ильи Русинова, который 20 июня обстрелял приблизившуюся к его даче лодку с людьми. Он обвиняется в покушении на убийство. Согласно решению суда, Русинов проведёт под арестом ближайшие два месяца — до 20 августа.