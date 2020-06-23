НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Так не годится. Суд отказался обязать Бузову рекламировать вино Buzwine

Производители рассчитывали заставить артистку проявлять "еженедельную активность" для продвижения своей продукции.

108
Post cover

Певица Ольга Бузова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Арбитражный суд Ростовской области отклонил иск местного импортёра и дистрибьютора вина Global Wine Distribution (GWD) к компании "Арчер Мьюзик Продакшнс", которая занимается продюсированием Ольги Бузовой. Иск касался лицензионного договора на использование товарного знака Buzwine с изображением певицы на продукции.

В иске отказать полностью, — говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел. Другие подробности пока не приводятся.

Отметим, GWD подал иск в отношении "Арчер Мьюзик Продакшнс" в феврале текущего года. Изначально истец был недоволен односторонним расторжением лицензионного договора на производство вин с изображением певицы, заключённого летом 2019 года. Однако позднее к требованиям добавилось и обязательство о продвижении бренда Buzwine самой артисткой. По задумке руководства GWD, Бузова должна была проявлять "еженедельную активность" на своих страницах в социальных сетях для продвижения бренда вина.

Ольга Бузова обрела популярность сначала как участница, а позже и ведущая реалити-шоу "Дом-2". Но помимо работы на телевидении она также успевает сниматься в кино и телесериалах, ведёт собственную музыкальную карьеру, является модельером и просто бизнес-леди. А её страница в Instagram — одна из самых популярных в российском сегменте соцсети. Подробнее о биографии Бузовой читайте на сайте uznayvse.ru.

Выбор редакции

Loading...