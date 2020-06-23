Так не годится. Суд отказался обязать Бузову рекламировать вино Buzwine

Арбитражный суд Ростовской области отклонил иск местного импортёра и дистрибьютора вина Global Wine Distribution (GWD) к компании "Арчер Мьюзик Продакшнс", которая занимается продюсированием Ольги Бузовой. Иск касался лицензионного договора на использование товарного знака Buzwine с изображением певицы на продукции.

— В иске отказать полностью, — говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел. Другие подробности пока не приводятся.

Отметим, GWD подал иск в отношении "Арчер Мьюзик Продакшнс" в феврале текущего года. Изначально истец был недоволен односторонним расторжением лицензионного договора на производство вин с изображением певицы, заключённого летом 2019 года. Однако позднее к требованиям добавилось и обязательство о продвижении бренда Buzwine самой артисткой. По задумке руководства GWD, Бузова должна была проявлять "еженедельную активность" на своих страницах в социальных сетях для продвижения бренда вина.