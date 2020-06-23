Второй группе добровольцев ввели опытную вакцину против коронавируса

Второй группе из 20 человек, которые добровольно согласились протестировать на себе вакцину от коронавируса, ввели сыворотку. Об этом сообщает пресс-служба Сеченовского университета.

Врачи внимательно следят за состоянием здоровья добровольцев. Отмечается, что в первые часы у некоторых из них поднялась температура и началась головная боль, но в течение суток недомогание прошло.

Ранее Минобороны РФ показало видео первых клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции. Тогда девяти добровольцам ввели один компонент вакцины, ещё девяти — второй.