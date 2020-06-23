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Второй группе добровольцев ввели опытную вакцину против коронавируса

Врачи внимательно следят за состоянием здоровья всех участников исследования.

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Фото © Pixabay

Второй группе из 20 человек, которые добровольно согласились протестировать на себе вакцину от коронавируса, ввели сыворотку. Об этом сообщает пресс-служба Сеченовского университета.

Врачи внимательно следят за состоянием здоровья добровольцев. Отмечается, что в первые часы у некоторых из них поднялась температура и началась головная боль, но в течение суток недомогание прошло.

Ранее Минобороны РФ показало видео первых клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции. Тогда девяти добровольцам ввели один компонент вакцины, ещё девяти — второй.

Ведомство уже сообщало о том, что для тестирования отечественной вакцины от коронавирусной инфекции отобрали 50 добровольцев. Из них сформировали две группы. В первую вошли добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту), а во вторую — гражданские лица.

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