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Экс-президента Киргизии Атамбаева осудили на 11 лет

Гособвинение просило приговорить его к 15 годам колонии.

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Фото © ТАСС / Никольский Алексей

В Бишкеке суд вынес приговор экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Бывший чиновник осуждён на 11 лет и два месяца лишения свободы по делу о коррупции.

Суд признал Атамбаева виновным и постановил назначить наказание в виде 11 лет и двух месяцев лишения свободы с конфискацией госнаград и имущества, — зачитал судья приговор.

Дело, за которое осудили Атамбаева, касается незаконного освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева. По версии следствия, ряд должностных лиц Минздрава умышленно диагностировал ему тяжёлое заболевание, что позволило освободить Батукаева досрочно. Всего фигурантами по делу проходят 19 бывших киргизских чиновников.

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