Экс-президента Киргизии Атамбаева осудили на 11 лет

В Бишкеке суд вынес приговор экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Бывший чиновник осуждён на 11 лет и два месяца лишения свободы по делу о коррупции.

— Суд признал Атамбаева виновным и постановил назначить наказание в виде 11 лет и двух месяцев лишения свободы с конфискацией госнаград и имущества, — зачитал судья приговор.