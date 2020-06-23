Грязная "благотворительность". Центру для инвалидов в Перми вместо помощи прислали мусор

Реабилитационный центр для инвалидов в Перми рассчитывал провести ремонт и привести в порядок свою территорию в этом году. Помочь в этом вызвалось российское отделение "Красного креста". Общественники договорились с местным магазином Castorama о безвозмездной передаче стройматериалов и некоторых инструментов центру. Но тогда, когда пришёл долгожданный благотворительный груз, выяснилось, что магазин направил строительный и бытовой мусор в качестве "помощи" инвалидам.

Как сообщает портал Ura.ru, при разгрузке прибывшей из магазина "ГАЗели" волонтёры обнаружили лишь мятые пустые банки, банки с неизвестным засохшим содержимым, банки, наполненные использованными батарейками, рваные перчатки и маски, использованные инструменты, мусорные пакеты с обычными бытовыми отходами.

Руководитель центра для инвалидов Андрей Дерюшев рассказал, что, когда получал груз у магазина, не стал проверять его содержимое, так как даже представить не мог, что там будет обыкновенный мусор. По его словам, он рассчитывал, что магазин хотя бы предоставит лак по дереву с истекшим сроком годности. Его рассчитывали использовать для восстановления инклюзивной зоны отдыха у реки, которую затопило во время весеннего половодья.