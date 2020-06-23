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Американский ракетный эсминец вошёл в порт Батуми

Военный корабль способен вести противолодочные бои и входит в систему противоракетной обороны.

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Фото © Twitter / U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. 6th Fleet

В грузинский порт Батуми прибыл ракетный эсминец ВМС США Porter. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства Соединённых Штатов в Тбилиси.

С радостью приветствуем морской корабль США Porter в Чёрном море и в прекрасном порту Батуми, в который он входит уже в третий раз, — отмечается в сообщении.

Цель прибытия корабля Porter — обеспечить безопасность на Чёрном море и подчеркнуть продолжение сотрудничества между США и Грузией, добавили в диппредставительстве. Корабль способен вести противолодочные бои и входит в систему противоракетной обороны. Сколько времени он пробудет в Грузии, не уточняется.

Отметим, эсминец уже заходил в порт Батуми в 2015 и 2019 годах. В последний раз четыре корабля второго постоянного морского подразделения НАТО вошли в порт Поти.

Напомним, в Кремле заявили о мерах безопасности из-за дрейфа НАТО в сторону границы России. Ранее Польша выразила готовность предоставить свою территорию для Североатлантического альянса.

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