Американский ракетный эсминец вошёл в порт Батуми

В грузинский порт Батуми прибыл ракетный эсминец ВМС США Porter. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства Соединённых Штатов в Тбилиси.

Happening now, 🇺🇸 @USNavy #USSPorter pulls into Batumi, Georgia 🇬🇪 for a brief stop for fuel during its time in the #BlackSea operating alongside our @NATO allies & partners 🇹🇷🇧🇬🇷🇴🇺🇦🇬🇪 in the region!

.@usingeo @USAandEurope @StateDept pic.twitter.com/BfA4NvCOfc — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) June 23, 2020

— С радостью приветствуем морской корабль США Porter в Чёрном море и в прекрасном порту Батуми, в который он входит уже в третий раз, — отмечается в сообщении.

Цель прибытия корабля Porter — обеспечить безопасность на Чёрном море и подчеркнуть продолжение сотрудничества между США и Грузией, добавили в диппредставительстве. Корабль способен вести противолодочные бои и входит в систему противоракетной обороны. Сколько времени он пробудет в Грузии, не уточняется.

Отметим, эсминец уже заходил в порт Батуми в 2015 и 2019 годах. В последний раз четыре корабля второго постоянного морского подразделения НАТО вошли в порт Поти.