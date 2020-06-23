"Фантазия людей поражает!" Адвокат ответил на сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию о хроническом алкоголизме актёра и его пожизненном лишении прав. О данном диагнозе артиста ранее сообщал Mash.
— Это не соответствует действительности. Если бы у него был хронический [алкоголизм], то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актёром... Фантазия людей поражает! — заявил Пашаев телеканалу "360".
Юрист уверен, что СМИ распространяют данную информацию, "чтобы поднять рейтинг или свой статус". Пашаев добавил, что из-за смертельного ДТП актёр будет лишён водительских прав, но не пожизненно.
Напомним, поздно вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Второй участник ДТП скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра присутствовали алкоголь и наркотики. Теперь актёру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца.