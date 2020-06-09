Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест

На заседании суда защита обратила внимание на то, что у артиста астма и ишемическая болезнь сердца, а также на то, что он отец шестерых детей. Прокурор поддержала ходатайство следствия о домашнем аресте.

Напомним, ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло накануне поздно вечером. По словам очевидцев, в момент происшествия актёр был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. СМИ сообщали, что в крови Ефремова нашли наркотики. Нарколог рассказал Лайфу, что с "коктейлем" в крови актёра не стоило даже приближаться к автомобилю.