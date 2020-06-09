СМИ: В крови Ефремова после ДТП обнаружили следы наркотиков

После смертельной аварии в Москве в крови актёра Михаила Ефремова нашли следы наркотических веществ. Об этом рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Напомним, ДТП в центре Москвы произошло вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент происшествия Михаил Ефремов был пьян, в полиции подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Дело против актёра переквалифицировали на более тяжкую статью, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.