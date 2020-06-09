Паб и опасная парковка. Лайф восстановил недостающие точки маршрута Ефремова в роковой вечер

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Перед смертельным ДТП актёр театра и кино Михаил Ефремов заехал в алкомаркет или любимый паб (они находятся в одном подъезде), где провёл около получаса. При этом, паркуясь, артист заехал на тротуар и дважды чуть не сбил пешеходов, что заметно на кадрах, которые попали в распоряжение Лайфа.

Судя по времени на видео, Ефремов подъезжает к зданию в 21:03, а выходит из него только в 21:38. Стоит отметить, что при этом артист изрядно шатается. После этого актёр садится за руль и продолжает движение, нарушая правила дорожного движения.

Чуть позже водитель джипа ведёт себя немного скромнее на дороге, так как перед ним едет полицейская машина, а, уже выезжая на Глазовский переулок, набирает скорость. С него он повернёт на Садовое кольцо, чуть не спровоцировав аварию, и позже на огромной скорости влетит в фургон на встречной полосе.

Напомним, авария в центре Москвы произошла вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент ДТП Михаил Ефремов был пьян, позже эту информацию подтвердили в МВД. Пострадавший водитель фургона скончался в больнице. Актёру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Сам артист сразу после случившегося заявил другу, что готов понести наказание. Расследование дела взяла на контроль прокуратура.