"Негодяй, но гений". Охлобыстин высказался о Ефремове после смертельного ДТП с его участием

Актёр Иван Охлобыстин высказался после смертельной аварии с участием Михаила Ефремова. Пытаясь опередить "болезненные вопросы", он обратился к подписчикам.

— Что бы вы сами сказали, если бы ваш лучший друг, крёстный первого ребёнка сошёл с ума и совершил смертный грех? Если у вас есть сердце, вы не сможете ответить, — написал он во "ВКонтакте".

Вместе с тем артист подчеркнул, что, несмотря на всё, виновник аварии остаётся "гением", пусть он и "негодяй". И, как друг, он считает себя обязанным уберечь Ефремова от "второго смертного греха".

Охлобыстин добавил, что ему стыдно за то, что он сразу не высказал соболезнования семье погибшего курьера. Извинившись, он отметил, что ему знакома их боль, так как он "терял брата и отца".

Напомним, актёр Михаил Ефремов устроил серьёзное ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Позже было опубликовано видео с городских камер, на которых виден момент аварии, а также процесс эвакуации разбитого автомобиля артиста. По словам очевидцев, в момент аварии Ефремов был пьян, эту информацию подтвердили в МВД. Пострадавший водитель фургона скончался в больнице. Актёру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Сам артист признал свою вину.