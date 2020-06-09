В Xiaomi Mi Band 5 появится долгожданная новая функция

Речь идёт о магнитном коннекторе для зарядного устройства. Mi Band 5 станет первым браслетом в серии с поддержкой этой технологии.

Прошлые и актуальная версии фитнес-трекера заряжаются с помощью специальной клипсы. Для её подключения требуется извлечь капсулу из ремешка. Что как минимум неудобно. К тому же со временем паз браслета даёт выработку.

Выяснилась и другая особенность Mi Band 5. У новой версии на 20% увеличится экран: с 0,95 дюйма до 1,2 дюйма. Также обновился датчик мониторинга сердечного ритма и появились дополнительные режимы: улучшенный мониторинг сна, женский календарь и не только.