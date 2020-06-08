Realme 6 Pro против Redmi Note 9 Pro. Выбираем лучший смартфон по цене до 25 000 руб.

Лайф сравнивает два главных народных смартфона первого полугодия — Redmi Note 9 Pro и Realme 6 Pro. Разбираемся, какой из этих девайсов выбрать, если именно они стали кандидатами на приобретение.

Дизайн и эргономика

RN9P и R6P имеют схожие размеры: 165х77х9 мм против 164х76х9 мм. Масса — 209 г против 195 г. Разница в весе, скорее всего, обусловлена большим аккумулятором в Redmi. Но это некритично. Поэтому обоим по 1 баллу.

Фото © Realme 1 / 2

Задняя крышка каждого смартфона сделана из стекла. В случае с Realme это шаг вперёд. Ведь раньше в смартфонах этой серии использовался пластик. Для Redmi стекло — материал привычный.

У R6P есть интересный рисунок: под разными углами на крышке проявляются контуры молнии. У RN9P — сдержанная однотонная наклейка. Мы за всё новое и интересное, поэтому отдали бы балл "дочке" Oppo, но Redmi догоняет за счёт оригинальной квадратной площадки под камеры. Поэтому снова 1:1.

Рама в обоих случаях пластиковая. Но у Redmi она матовая и плоская. Это добавляет смартфону ощущение свежести. Новшество хоть и маленькое, но всё же новшество. К тому же даже оно чувствуется рукой. У Realme классическое скругление. Эдакие бока, свисающие через резинку трусов. Redmi в этом спарринге побеждает. Размочили ничью.

У каждого смартфона есть разъём для наушников. SIM-лоток расположен слева. И у Redmi, и у Realme он негибридный. То есть можно поставить и 2 SIM, и microSD. А вот элементы управления расположены по-разному.

У R6P качелька громкости слева, а у RN9P — справа. Оба варианта не понравились. У Redmi двойная клавиша задрана слишком высоко, что при внушительной длине устройства делает невозможным регулировку громкости одной рукой — большой палец ни за что не дотянется.

У Realme же слишком нежна кнопка питания. Когда хочешь нажать качельку громкости, слегка упираешься большим пальцем на Power. И она, конечно же, предательски срабатывает, из-за чего гаснет экран. Немного не тот эффект, который ожидаешь от регулировки громкости.

Отметим сразу, что в каждом случае кнопка Power — это ещё и сканер отпечатков пальцев. Он у обоих работает быстро. В общем, каждой стороне — по 1 баллу

Экран

Фото © Mi 1 / 2

Realme — IPS, 6,6 дюйма, FHD+, 90 Гц, 20:9, 416 Нит, Gorilla Glass 5. Redmi — IPS, 6,67 дюйма, FHD+, 60 Гц, 20:9, 445 Нит, Gorilla Glass 5. Победа однозначно за "дочкой" Oppo. Потому что 90 Гц — это действительно важная опция для современного смартфона, которая перевешивает незначительное превосходство Redmi по диагонали и яркости.

Отверстия в экранах имеются. У Redmi оно круглое и расположено по центру, что, пожалуй, является самым эстетичным из возможных вариантов. У Realme вырез слева и овальный. Последнее обусловлено функционально: смартфон оборудован двойной фронталкой. По 1 баллу.

Звук

Для мультимедиа в каждом случае используется лишь один динамик. У Realme он слегка громче. Но в то же время у Redmi звук на йоту фактурнее. Ситуация удивительным образом повторяется и при использовании наушников. Даже без включения всяких "улучшайзеров" звук Redmi объёмнее и глубже, но тише. Причём правило это распространяется как на проводные, так и на беспроводные гарнитуры.

Даже несмотря на то что у Realme версия Bluetooth выше (5.1 против 5.0), балл отдаём Xiaomi.

Производительность

Realme. Процессор — Snapdragon 720G (8 нм, 2 ядра по 2,3 ГГц и 6 по 1,8 ГГц). Оперативная память — 8 ГБ типа LPDDR4X с частотой 1866 МГц. Встроенная память — 128 ГБ типа UFS 2.1 + MicroSD.

Redmi. Процессор — Snapdragon 720G (8 нм, 2 ядра по 2,3 ГГц и 6 по 1,8 ГГц). Оперативная память — уже 6 ГБ, но с частотой 2133 МГц. Встроенная память — 128 ГБ типа UFS 2.1 + MicroSD.

Как видим, смартфоны очень похожи. Однако! Есть минимальное различие в оперативной памяти. У Redmi её меньше, но она быстрее. Возможно, именно поэтому в синтетических тестах Redmi, что называется, нагибает Realme. Результаты в AnTuTu 8: 278 тыс. у RN9P и 268 тыс. у RN9S.

Меж тем в повседневности оба смартфона проявили себя отлично. Игры запускаются любые. Интерфейс и браузер летают. Причём на R6P, вопреки цифрам AnTuTu, летают быстрее. Банально из-за экрана 90 Гц.

Realme и Redmi получают по 1 баллу.

Автономность

Объём аккумулятора Redmi — 5020 мАч, у Realme — 4300 мАч. На бумаге разница большая. На деле же R6P без проблем выживает 1,5–2 дня. Равно как и Redmi. Так что снова ничья.

Но! Напоминаем, что Realme — "дочка" Oppo и часть холдинга BBK. Одной из самых сильных сторон смартфонов каждого его бренда является технология быстрой зарядки — Super VOOC. Как следствие, R6P заряжается до 100% меньше чем за один час. У Redmi на это дело уходит порядка одного часа 20 минут. Победа за Realme.

Камеры

Подробный обзор камер мы попробуем опубликовать в отдельном материале. Поскольку даже тест 4 объективов одного смартфона занимает обычно половину обзора. А в данном случае только в Realme их 6. Однако проведём сейчас хотя бы сухое сравнение цифр.

Realme. Основная камера: 64 МП ширик + 8 МП суперширик + 12 МП телевик + модуль макросъёмки. Фронталка: 16 МП ширик + 8 МП суперширик.

Фото © Realme

Redmi. Основная камера: 64 МП ширик + 8 МП суперширик + модуль макросъёмки + сенсор глубины. Фронталка: 16 МП ширик.

Фото © Mi

Заочно отдаём балл Realme. Потому что свершилось чудо и в среднебюджетный сегмент спустился телеобъектив для оптического увеличения. Напомним, в прошлом году его не было даже во флагмане Realme XT.

Цена и вывод

За Realme 6 Pro вендор просит 24 990 руб. Redmi Note 9S же стоит 23 990 руб. Балл однозначно уходит Xiaomi. В итоге у каждого устройства по 8 баллов.

Но победа, на наш взгляд, всё равно за Realme. Как минимум потому, что она догнала Xiaomi, которая много лет подряд выпускала лучшие смартфоны за свои деньги

Они и сейчас отличные. Но в 2020 году Xiaomi задрала на них ценник. Из-за чего с ней выравнялся главный конкурент — Realme.